Компания «Вкусвилл» собралась в Нью-Йорк

«Вкусвилл» собирается выйти на биржу в Нью-Йорке: ритейлер рассматривает проведение IPO на бирже NASDAQ, сообщил основатель сети Андрей Кривенко в интервью Reuters. По данным агентства, компания может начать торговать акциями в 2021 году. Сейчас у «Вкусвилла» больше 1 тыс. магазинов. В последний год супермаркеты активно открываются в регионах. Кроме того, ритейлер даже планирует запустить магазин в Париже.

Насколько привлекательны акции «Вкусвилл» для инвесторов? Гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков считает, что при всех преимуществах сети — это сомнительное вложение: «Это будет высокорискованный актив. Компания, конечно, сама по себе достаточно хорошо и органично развивается, как ритейлер "Вкусвилл" — интересный, перспективный, успешно конкурирующий бизнес. Но периодически появляющиеся новости о том, что компания планирует выход на IPO, — это скорее пиар-акция. Ей это может быть важно для привлечения каких-то портфельных инвесторов, которые сегодня готовы вложиться в доли компании до того, как она потенциально вышла на IPO.

Между тем, сегодня традиционный ритейл в магазинах типа гипер-, супермаркетов или магазинов шаговой доступности, таких как развивает компания "Вкусвилл", уже теряет свой потенциал инвестиционной привлекательности.

В США за первое полугодие было закрыто уже более 12 тыс. офлайн-магазинов. Будущее будет скорее за новыми технологиями, фудтехом, доставкой продуктов питания на дом. Компания "Вкусвилл" в этом тоже принимает активное участие, но это пока еще только начальная стадия».

Об IPO «Вкусвилла» говорят последние полгода, правда, до этого обсуждалось первичное размещение акций на Московской бирже. Специалисты компании «Infoline-Аналитика» в январе оценивали бизнес «Вкусвилла» примерно в 15 млрд руб.

Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский убежден, что ритейлеру было бы выгоднее выйти на российскую биржу: «Успех "Яндекса", конечно, многих воодушевляет, компания попал в тренд — на ее преимущества можно посмотреть, не вставая со своего кресла. "Вкусвилл" — совсем другая история: вы не можете оценить компанию, если не попробовали товар, которым она торгует.

Поэтому, мне кажется, это не очень хорошая идея — начинать свой путь публичной компании с рынка, где о вас ничего не знают.

Вам скорее всего дадут заниженную оценку и дальше придется как-то с этим жить. Я думаю, что стоит начинать с рынков, где "Вкусвилл" знают. IPO на российской бирже будет, безусловно, встречено с большим интересом. Можно, конечно, съездить в Лондон, Нью-Йорк, сделать презентацию, пообещать, что компания через какое-то время появится и там. Если у них стоит задача сейчас получить как можно больший объем денег, то, возможно, Нью-Йорк — это действительно ответ на вопрос. Но у меня тогда встречный вопрос будет — а готовы ли они мириться с такой ситуацией, что после получения оценки и капитализации бумаги будут долго и нудно падать в течение полугода, а, может быть, года и дольше? Потому такие бумаги, как показывает практика последних размещений, именно так себя ведут».

Последний раз российский ритейлер размещался на иностранной бирже в 2014 году, тогда торговая сеть «Лента» провела IPO в Лондоне. Но с тех пор ее бумаги подешевели более чем на 70% — с $12 до $3 за акцию.

Яна Пашаева