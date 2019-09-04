Правительство внесло в Госдуму законопроект об антимонопольном комплаенсе

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на борьбу с нарушениями антимонопольного законодательства. В частности, предлагается закрепить в федеральном законе «О защите конкуренции» понятие «система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)».

«Принятие законопроекта позволит повысить эффективность антимонопольного регулирования, создать дополнительные механизмы, стимулирующие хозяйствующих субъектов к принятию мер по предупреждению нарушений антимонопольного законодательства»,— говорится в документе.

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, выступая на заседании правительства 29 августа, сообщил, что антимонопольный комплаенс уже используют «Сибур», «Балтика», МТС.

Антимонопольный комплаенс — система корпоративных мер по предупреждению возникновения антимонопольных рисков для организаций. Его целью является снижение вероятности совершения нарушения антимонопольного законодательства.

В ФАС посчитали, что за последние пять лет количество нарушений антимонопольного законодательства чиновниками снизилось в четыре раза. Согласно Национальному плану развития конкуренции, к 2020 году число таких нарушений должно снизиться еще вдвое.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «ФАС улучшает статистику».