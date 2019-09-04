Москве не хватило комфорта

Москва не попала в топ-50 комфортных городов мира. Российская столица заняла только 68 место из 140. Рейтинг составило агентство Economist Intelligence Unit. Города оценивали по нескольким факторам — стабильность развития, окружающая среда, уровень здравоохранения, инфраструктура и образование. Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала столица Австрии — Вена. В тройку также попали два австралийских города — Мельбурн и Сидней.

“Ъ FM” поговорил с людьми, которые живут в самых комфортных городах по версии EIU, и узнал, в чем их отличие от Москвы. В Вене хорошо организована работа городских служб, считает гид по австрийской столице Мария Лобова, которая туда переехала 11 лет назад: «В Вене население составляет всего лишь 2 млн человек, в Москве, насколько я знаю, уже около 15 млн. Сравнивать организацию жизни этих двух городов практически невозможно: Москва — это огромный мегаполис, Вена же — это, скажем так, провинциальная европейская столица.

Это действительно комфортный город, где идеально отлажена транспортная система, медицинское обслуживание, доступность образования.

По австрийским законам, например, абсолютно каждый человек имеет право получить высшее образование, не сдавая никаких вступительных экзаменов. Стабильность для меня — это, прежде всего, предсказуемость, я имею в виду движение общественного транспорта, свежие продукты в магазинах. Очень важно, что мы ощущаем отзывчивость, начиная от соседа и заканчивая бургомистром, люди очень быстро идут навстречу».

Впрочем, по мнению составителей рейтинга, комфорт жизни в Москве повысился за последние пять лет. Столица попала в список городов, где развитие было самым интенсивным. Одно из ключевых отличий Москвы от Сиднея состоит в транспортной доступности, считает житель австралийского города Владимир. Он живет в стране девять лет: «Если говорить о транспортной составляющей, то город устроен таким образом, что есть центральная часть с бизнес-офисами и местами культурного досуга и есть пригород, где в основном живут люди. Как раз это для меня и является комфортом — возможность быстро добраться до центра. Дороги для машин здесь сделаны отдельно от велосипедных, потому что в Австралии нет снега, тут почти все время лето, можно круглый год добираться на работу в центр на велосипеде или на машине практически без светофоров. Основное отличие от российской столицы в том, что здесь нет разделений, то есть люди в центре живут и в спальных районах. Транспортная проблема в Москве, на мой взгляд, решается очень сложно. Если говорить о Мельбурне, который занял третье место, то этот город просто более европейский, он строился чуть позже. Сидней же больше в этом смысле похож, наверное, на Санкт-Петербург».

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Столица Франции Париж опустилась с 19 места на 25-е — в городе снизился показатель стабильности из-за акций «желтых жилетов». Самыми некомфортными для жизни городами в рейтинге EIU стали сирийский Дамаск и нигерийский Лагос.

Елена Иванова