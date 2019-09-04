Курс доллара. Прогноз на 5–6 сентября

Российский рубль резко укрепил позиции против ведущих мировых валют. По итогам торгов среды курс доллара на Московской бирже составил 66,16 руб./$, что на почти на 70 коп. ниже значений закрытия прошлой недели. Американская валюта теряет позиции по отношению ко всем многим валютам развивающихся стран на фоне слабых статистических данных по экономике США. Дополнительную поддержку рублю оказывают восстановившиеся цены на нефть, которые вновь вернулись выше уровня $60 за баррель.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|"БКС Премьер"
|65.70-67.00
|ПСБ
|66.00-67.00
|СМП Банк
|65.40-67.20
|Банк Русский Стандарт
|66.00-67.00
|Консенсус-прогноз *
|66.41
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Михаил Поддубский, главный аналитик
Мы по-прежнему считаем текущие уровни в рубле близкими к равновесным
Принципиальным образом баланс сил на валютном рынке не изменился, мы по-прежнему считаем текущие уровни в рубле близкими к равновесным. С точки зрения определения дальнейшего сантимента для всей группы валют EM ожидаем итогов заседаний ЕЦБ и Ферезерва в ближайшие две недели. От ЦБ РФ в эту пятницу ждем понижения ставки на 25 пунктов, что, на наш взгляд, не окажет значимого влияния на валютный курс.
Антон Покатович, главный аналитик
Мы не видим предпосылок для серьезного укрепления российской валюты
Основным фактором давления на рубль, как и на большинство рисковых активов, остается рыночная тревожность, провоцируемая торговым конфликтом США и Китая. На текущий момент мы не видим предпосылок для серьезного укрепления российской валюты, впрочем, как и для более глубокой девальвации рубля ниже уровня 67–67,5. В перспективе этой недели мы ожидаем увидеть курс рубля в диапазоне 65,8–67,2.
Константин Кочергин, директор казначейства
Самым важным событием этой недели для рубля и российского фондового рынка станет заседание Банка России по ключевой ставке
До конца этой недели мы прогнозируем торги по паре доллар—рубль в диапазоне 66,00–66,50 руб./$ и по паре евро—рубль в диапазоне 72,75–73,25 руб./€. Рубль получает поддержку на фоне роста нефтяных котировок до отметки в $60,6 за баррель. Рост котировок черного золота связан с появлением информации, что саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco намерена выбрать организаторов IPO уже на этой неделе. Эксперты считают, что в преддверии размещения эмитент будет держать котировки выше уровня $60 за баррель. Самым важным событием этой недели для рубля и российского фондового рынка станет заседание Банка России по ключевой ставке. При снижении ставки на 25 б. п. влияние на котировки рубля будет минимальным, поскольку это уже заложено в текущих котировках. При снижении на 50 б. п., вероятно, краткосрочное ослабление рубля. Мы прогнозируем снижение ставки на 25 б. п. Аргументы в пользу снижения ставки — это замедление темпов потребительской инфляции и снижение инфляционных ожиданий. Так, согласно отчету Банка России, инфляционные ожидания населения в РФ в августе снизились до 9,1%.
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