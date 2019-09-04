Курс доллара. Прогноз на 5–6 сентября

Принципиальным образом баланс сил на валютном рынке не изменился, мы по-прежнему считаем текущие уровни в рубле близкими к равновесным. С точки зрения определения дальнейшего сантимента для всей группы валют EM ожидаем итогов заседаний ЕЦБ и Ферезерва в ближайшие две недели. От ЦБ РФ в эту пятницу ждем понижения ставки на 25 пунктов, что, на наш взгляд, не окажет значимого влияния на валютный курс.

Основным фактором давления на рубль, как и на большинство рисковых активов, остается рыночная тревожность, провоцируемая торговым конфликтом США и Китая. На текущий момент мы не видим предпосылок для серьезного укрепления российской валюты, впрочем, как и для более глубокой девальвации рубля ниже уровня 67–67,5. В перспективе этой недели мы ожидаем увидеть курс рубля в диапазоне 65,8–67,2.

Константин Кочергин, директор казначейства Самым важным событием этой недели для рубля и российского фондового рынка станет заседание Банка России по ключевой ставке

До конца этой недели мы прогнозируем торги по паре доллар—рубль в диапазоне 66,00–66,50 руб./$ и по паре евро—рубль в диапазоне 72,75–73,25 руб./€. Рубль получает поддержку на фоне роста нефтяных котировок до отметки в $60,6 за баррель. Рост котировок черного золота связан с появлением информации, что саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco намерена выбрать организаторов IPO уже на этой неделе. Эксперты считают, что в преддверии размещения эмитент будет держать котировки выше уровня $60 за баррель. Самым важным событием этой недели для рубля и российского фондового рынка станет заседание Банка России по ключевой ставке. При снижении ставки на 25 б. п. влияние на котировки рубля будет минимальным, поскольку это уже заложено в текущих котировках. При снижении на 50 б. п., вероятно, краткосрочное ослабление рубля. Мы прогнозируем снижение ставки на 25 б. п. Аргументы в пользу снижения ставки — это замедление темпов потребительской инфляции и снижение инфляционных ожиданий. Так, согласно отчету Банка России, инфляционные ожидания населения в РФ в августе снизились до 9,1%.