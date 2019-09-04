Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с участием пассажирского поезда в Ленобласти

Волховстроевская транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств ДТП с участием пассажирского поезда и легкового автомобиля на железнодорожном переезде, находящемся на 33-м км перегона Теребочево-Глажево Киришского района Ленобласти. В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, столкновение легкового автомобиля с пассажирским поездом №225 Мурманск – Адлер в районе поселка Глажево произошло около 16:00 среды, 4 сентября. В результате аварии пострадали три человека. Позднее появилась информация, что двое из них погибли.