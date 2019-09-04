Предвыборный бюджет Игоря Артамонова в десять раз превысил объем трат всех его конкурентов

Только официальный бюджет предвыборной кампании врио губернатора Липецкой области Игоря Артамонова в десять раз превысил бюджеты всех его четырех конкурентов на пост главы региона вместе взятых. Это следует из опубликованных облизбиркомом данных о поступлении и расходовании средств в фондах кандидатов.

В сумме бюджеты пяти кандидатов, вместе с Сергеем Токаревым (КПРФ), Ларисой Ксенофонтовой («Справедливая Россия»), Андреем Плотниковым («Коммунисты России») и Андреем Григорьевым составили 27,38 млн руб.

25,25 млн руб. из этой суммы — фонд господина Артамонова. Политтехнологи врио губернатора официально потратили, по состоянию на конец августа, 14,27 млн руб. 1,75 млн руб. стоили социологические исследования, 5,35 млн руб. — создание буклетов с проектами развития муниципалитетов Липецкой области и 2,37 млн руб. — их печать, 2,07 млн руб. стоило изготовление «учебно-познавательной мини-энциклопедии». Остальные расходы: реклама на телеканалах, радио, в прессе и интернете.

Все деньги в фонд беспартийного врио внесло выдвинувшее его реготделение «Единой России».

Бюджет господина Токарева — 1,9 млн руб. реготделения КПРФ. Вся эта сумма была потрачена на наружную рекламу (в том числе ее демонтаж), изготовление и распространение печатной агитации.

В фонды остальных кандидатов поступили сравнительно мизерные средства, поэтому избирком даже не конкретизировал, кто предоставил деньги и на что они были потрачены. Андрей Григорьев имел 83 тыс. руб. и потратил 71,4 тыс. руб. Бюджет Андрея Плотникова составлял 78,1 тыс. руб., потрачено из них было 56,5 тыс. руб. Лариса Ксенофонтова получила и полностью потратила 64,4 тыс. руб.

Выборы липецкого губернатора пройдут 8 сентября.

Сергей Калашников