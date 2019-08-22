Игорь Артамонов потратит средства своего избирательного фонда на печать «Азбуки Липецкой области»

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов решил направить средства своего избирательного фонда не на наружную рекламу, а на печать 14 тыс. экземпляров книги «Азбука Липецкой области». Об этом сообщила пресс-служба администрации региона. Господин Артамонов встретился с коллективом авторов, которые планируют напечатать азбуку для всех первоклассников этого года. В сборнике в стихах рассказывается о Липецкой области и ее достопримечательностях. Например, на букву «м» изображение металлурга сопровождает следующее стихотворение: «Тяжелый, но почетный / У металлургов труд: / Они в горячем цехе / Металл горячий льют. / А металлургам в Липецке / Особенный почет: / У нас металлургический / Работает завод!». Руководитель проекта Светлана Бычкова попросила Игоря Артамонова разместить в азбуке «напутственное слово для первоклассников». Глава региона поддержал начинание и «посчитал правильным», что средства на печать будут выделены не из бюджета, а из его избирательного фонда.

«Эта "Азбука" не просто набор картинок. Она воспитывает в наших детях любовь к Родине, к Липецкой области. Это полезное издание. Как кандидату мне не положено во время выборов тратить бюджетные средства на что-то, где есть мое поздравление, но можно оплатить изготовление из средств фонда. Лучше я потрачу эти деньги на что-то более полезное, чем плакаты с моим изображением»,- пояснил господин Артамонов. По данным регионального избиркома на 10 августа, в фонд Игоря Артамонова поступило 25,3 млн руб. Из них потрачено 7,8 млн руб. – на оплату социсследований и печать буклетов о проектах развития муниципалитетов региона. Размер избирательных фондов остальных кандидатов варьируется от 28,1 до 760 тыс. руб. Более актуальные данные не предоставлялись.

О губернаторской кампании в Липецкой области читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Игорь Артамонов поборется с аграриями».

Александр Прытков