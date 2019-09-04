Губернатор Кубани поручил разделить пастбища и пашни

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил региональному департаменту имущественных отношений актуализировать виды земельных угодий, определив их назначение, которое может быть пашней или пастбищем. Это позволит установить льготную плату за землю для выпаса скота и сенокошения, сообщили в краевой админитрации.

«Необходимо обозначить территории для выпаса скота и сделать их аренду доступнее для селян. Развитие животноводства должно быть в приоритете, а так фермеры отказываются от земли из-за высокой ставки арендной платы и не берутся за разведение крупного рогатого скота», – заявил сегодня, 4 сентября, господин Кондратьев в ходе встречи с активом Успенского района.

“Ъ-Кубань” неоднократно освещал проблему фермеров, которые вынуждены платить за земельные участки, пригодные только под сенокошение и выпас скота, как за плодородные пашни из-за законодательных коллизий. Зимой этого года депутаты Законодательного собрания края вышли с инициативой внести соответствующие изменения в Земельный кодекс в Госдуму. Парламентарии указали федеральным коллегам на необходимость разграничения земель сельхозназначения на различные виды использования: пашни, пастбища, сенокосы, залежи и многолетние насаждения.

Намедни фермеры из Мостовского района обратились к депутату Госдумы РФ Наталье Костенко с жалобой на увеличение арендной ставки за пастбища в 35 раз.

Дмитрий Михеенко