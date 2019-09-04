Ставки достигли максимума

Фермеры из Мостовского района обратились к депутату Госдумы Наталье Костенко с жалобой на увеличение арендной ставки за пастбища в 35 раз. По их словам, они уже задолжали несколько миллионов рублей, а разорвать договор аренды, пока не погашены платежи, не имеют права. Фермеры пробовали судиться с департаментом имущества Краснодарского края, однако проиграли тяжбу, поскольку в договоре есть пункт, согласно которому департамент имеет право менять арендную ставку. Наталья Костенко пояснила, что проблема состоит в отсутствии разделения ставки арендной платы за использование пашен и пастбищ для скота. Она заявила о намерении инициировать обсуждение вопроса урегулирования порядка изменения разрешенного использования земель сельскохозназначения в отдельный законопроект и рассмотреть его в ускоренном порядке.

В Мостовском районе Кубани к депутату Госдумы Наталье Костенко в рамках ее визита в муниципалитет обратились трое местных фермеров-животноводов. В 2008 году они заключили с краевым департаментом имущественных отношений договор аренды на участки пастбищных земель. С 1 октября 2015 года кадастровая стоимость арендуемых участков, в частности одного из них, площадью 666 тыс. кв.м. увеличилась в 17,3 раза и стала составлять около 5,9 млн руб., тогда как на момент заключения договора составляла 340,6 тыс. руб. Соответственно, арендная ставка также увеличилась в 17,3 раза. С 1 апреля 2016 года ставку размера арендной платы государство увеличило еще в два раза, таким образом, всего она увеличилась в 35 раз.

Фермер Виктор Михайлов говорит, что его арендная ставка за 98 га земель составляла восемь тыс. руб, сейчас он должен платить 200 тыс. «У моего соседа - фермера ставка была 27 тыс. руб., поднялась так же, и теперь 3,5 млн руб. он должен. Всю скотину он пустил под нож». Фермеры не в состоянии оплатить долги по аренде, а расторгнуть договоры они не могут, пока не оплатят долги.

Попытка судиться с департаментом имущественных отношений не увенчалась успехом, поскольку в договоре изначально была прописана возможность увеличения арендной ставки, а ее считают по единому тарифу. «Нам считают как пропашные земли - по два процента, но здесь нет пашен, только пастбища. Мы два года судились, чтобы нам посчитали по 0,3, но нет, не получилось», - говорит господин Михайлов.

По словам депутата Госдумы Натальи Костенко, проблема состоит именно в отсутствии разделения ставки арендной платы за использование пашен и пастбищ для скота. «Существует дифференцированная ставка платы за аренду земель сельскохозяйственного назначения, предусмотренная Порядком определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края, и за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена на территории Краснодарского края, предоставленные в аренду без торгов постановлением губернатора. Для пашен ставка налога установлена в размере 2% от их кадастровой стоимости, для пастбищ - 0,3 %. Но в государственном реестре все участки классифицированы как земли сельхозназначения, и налоговая ставка на них установлена максимальная», - поясняет госпожа Костенко.

Региональный департамент имущественных отношений не имеет права по собственной инициативе «отделять» пастбища от пашен и назначать сельхозпроизводителям разные ставки налога, так как на федеральном уровне правоустанавливающего документа пока нет.

При этом 184-ФЗ, разделяющий полномочия между федерацией и субъектами, говорит, что если какой-то вопрос из совместного ведения федерации и субъекта не урегулирован федеральным законом (а земля находится в совместном ведении федерации и субъекта), то до его принятия субъект вправе самостоятельно отрегулировать его. Примеры — Ростовская область и Татарстан, где таких споров давно не существует.

По словам Натальи Костенко, возможно, потребуется выделить вопрос урегулирования порядка изменения разрешенного использования земель сельскохозяйственного назначения в отдельный законопроект и рассмотреть его в ускоренном порядке.

По словам полномочного представителя главы администрации Краснодарского края по взаимодействию с КФХ Вячеслава Легкодуха, начиная с сентября в муниципалитеты начнет выезжать специальная комиссия, в которую войдут представители БТИ, Росреестра, департамента имущественных отношений и других органов. «Будем в индивидуальном порядке по каждому участку рассматривать вопрос. Муниципалитеты до сих пор молчали, хотя механизмы, которые могут помочь решить проблему, существуют. Действительно, имеет место законодательный казус, однако мы постараемся помочь фермерам», сказал господин Легкодух.

Елена Рыжкова