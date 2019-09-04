ЦИК возмутило отсутствие комплексов обработки бюллетеней во Фрунзенском районе

Зампредседателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев обратил внимание, что во Фрунзенском районе Петербурга нет ни одного комплекса обработки избирательных бюллетеней. О своем наблюдении он заявил во время заседания ЦИК, уточнив у председателя петербургского Горизбиркома Виктора Миненко, почему возникла такая ситуация.

Господин Миненко ответил, что КОИБов в районе никогда не было, и в этом году решили ничего не менять. Указала на проблему Николаю Булаеву «Партия Роста», члены которой попросили оснастить район соответствующими комплексами.

Виктор Миненко пояснил, что бюллетени уже напечатаны, и во Фрунзенском районе они обычные — не предназначенные для КОИБов, поэтому что-то менять уже поздно.

Далее председатель ЦИК Элла Памфилова спросила у петербургского коллеги, почему об этом не позаботились заранее, но господин Миненко вновь сослался на коллегиальное решение СПбИК.

«Сомнительное решение. Я вижу здесь подводные камни. Что вы скрываете?»,— специально уточнила госпожа Памфилова у председателя петербургского избиркома. То, в свою очередь, ответил, что ничего скрывать не собирается.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что глава ЦИК анонсировала масштабную реформу муниципальной выборной системы Петербурга из-за многочисленных нарушений.

Олег Дилимбетов