05 сентября, четверг
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

ЦИК возмутило отсутствие комплексов обработки бюллетеней во Фрунзенском районе

Зампредседателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев обратил внимание, что во Фрунзенском районе Петербурга нет ни одного комплекса обработки избирательных бюллетеней. О своем наблюдении он заявил во время заседания ЦИК, уточнив у председателя петербургского Горизбиркома Виктора Миненко, почему возникла такая ситуация.

Господин Миненко ответил, что КОИБов в районе никогда не было, и в этом году решили ничего не менять. Указала на проблему Николаю Булаеву «Партия Роста», члены которой попросили оснастить район соответствующими комплексами.

Виктор Миненко пояснил, что бюллетени уже напечатаны, и во Фрунзенском районе они обычные — не предназначенные для КОИБов, поэтому что-то менять уже поздно.

Далее председатель ЦИК Элла Памфилова спросила у петербургского коллеги, почему об этом не позаботились заранее, но господин Миненко вновь сослался на коллегиальное решение СПбИК.

«Сомнительное решение. Я вижу здесь подводные камни. Что вы скрываете?»,— специально уточнила госпожа Памфилова у председателя петербургского избиркома. То, в свою очередь, ответил, что ничего скрывать не собирается.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что глава ЦИК анонсировала масштабную реформу муниципальной выборной системы Петербурга из-за многочисленных нарушений.

Олег Дилимбетов


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Партнерские проекты

Профиль пользователя