Элла Памфилова анонсировала реформу муниципальной выборной системы в Петербурге

Председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании в среду, 4 сентября, заявила, что после единого дня голосования в Петербурге планируется масштабное изменение муниципальной выборной системы.

По ее словам, причиной тому стало огромное количество нарушений. При этом председатель Горизбиркома Петербурга Виктор Миненко заверил, что в данный момент предвыборный процесс в городе проходит «в штатном режиме».

Госпожа Памфилова, в свою очередь, заметила по этому поводу, что когда ЦИК — комиссия, которая практически не имеет отношения к муниципальным выборам, должна «раздавать пинки, предотвращать безобразия и оздоровлять ситуацию», избирательную кампанию ни в коем случае нельзя назвать нормальной.

Олег Дилимбетов