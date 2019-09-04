На берегоукрепления в Сукко администрация Анапы получит 80 млн рублей

Для решения проблемы подтоплений территорий в районе реки Сукко администрация Анапы получит из федерального и краевого бюджетов 80 млн руб. Как сообщили в мэрии курорта, глава города Юрий Поляков обратился за соответствующим финансированием в краевое министерство природных ресурсов, заявка была одобрена.

Проект предусматривает проведение берегоукрепительных работ и строительство гидротехнического сооружения по пропуску возможных паводков. Реализация запланирована на 2020-2021 годы.

Отметчается, что в Краснодарском крае ведется работа по предупреждению подтоплений территорий в связи с обильными осадками, которые случаются в регионе регулярно. Для этого в настоящее время уточняются границы опасных зон, где необходимо строить берегоукрепительные и гидротехнические сооружения. По словам главы Кубани Вениамина Кондратьева, в начале 2020 года необходимо приступить к согласованию проекта границ зон подтопления с федеральными ведомствами, а затем внести изменения в генеральные планы муниципалитетов.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, муниципалитеты края получат средства в местные бюджеты по выкупу у жителей потенциально опасных в связи с затоплениями территорий их земельных участков, чтобы люди могли поселиться в безопасном месте, но в том же городе или районе.

Дмитрий Михеенко