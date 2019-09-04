Neste подала иск к «Башнефти» почти на полмиллиона рублей

ООО «Несте Санкт-Петербург» обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти с иском к ПАО «АНК "Башнефть"». Сумма исковых требований составляет 471,4 тыс. рублей, следует из материалов в картотеке арбитражных дел. Суть финансовых претензий в карточке суда не указана. Дата первого заседания также пока не назначена.

Напомним, ранее стало известно, что финская компания Neste продает свою сеть АЗС ПАО «Татнефть». По оценкам экспертов, сумма сделки может составить от 5 до 18 млрд руб.