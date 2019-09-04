В Петербурге представили новые трамвайные вагоны «Витязь-М»

В среду, 4 сентября, в Петербурге представили новые вагоны «Витязь-М», которые получил в свое пользование трамвайный парк №8, обслуживающий маршруты на юго-западе города. Новый подвижной состав осмотрел вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов, сообщает пресс-служба Смольного.

В ближайшее время современные комфортабельные вагоны выйдут на маршрут №60, связывающий крупные жилые массивы Кировского и Красносельского районов. В настоящее время маршрут следует от завода «Северная верфь» до улицы Пограничника Гарькавого, однако в скором времени его продлят до конечной станции «ЛЭМЗ».

Осмотрев подвижной состав, господин Батанов отметил, что до 2024 года город планирует закупить еще 500 вагонов нового поколения.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что 21 новый низкопольный трамвай «Витязь-М» по заказу ГУП «Горэлектротранс» поставил ООО «ПК "Транспортные системы"». Стоимость контракта составила 2,02 млрд рублей.