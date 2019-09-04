«Автомобиль из товара превращается в услугу»

Какие машины будут в автопарке участников и гостей Восточного экономического форума? Что такое «подписка на автомобиль», и почему уже в ближайшее время поменяется характер и владения, и пользования легковым автотранспортом? Какие тренды можно наблюдать на отечественном авторынке? Об этом в программе «Цели и Средства» Дмитрий Гронский побеседовал с управляющим директором «Хендэ Мотор СНГ» Алексеем Калицевым.

— Восточный экономический форум уже по традиции, третий год подряд, поддерживается принадлежащим компании Hyundai Motor премиальным брендом Genesis. Насколько этот вид партнерства эффективен как маркетинговый инструмент? Какие автомобили будут участвовать в мероприятии на этот раз?

— Мы третий год поддерживаем это значимое экономико-политическое событие, и в этом году мы предоставляем в распоряжение «Росконгресса», организатора этого мероприятия, 160 автомобилей Genesis G80 и 55 Hyundai Н-1. Соответственно, более 200 автомобилей будут обслуживать форум. Если говорить про эффект, то, безусловно, мы удовлетворены партнерством и считаем, что это очень хорошая возможность показать нашей потенциальной аудитории автомобили Genesis в действии.

— В прошлом году участникам и гостям Восточного экономического форума было представлено 160 седанов G80, сейчас, вы сказали, их будет такое же количество. Если не секрет, откуда вы столько берете? Ведь премиальный автомобиль, как мы его понимаем, обладает высокой степенью индивидуализации, то есть строится под конкретного заказчика, по определению не может быть в стоке, особенно в таких больших количествах.

— Вы абсолютно правы. Мы под форум делаем специальный заказ этих автомобилей, который идет вне наших плановых заказов, обеспечиваем логистику этих автомобилей, и, соответственно, в дальнейшем будем по отдельному каналу их продавать. То есть это совершенно точно отдельный специальный заказ. Конечно, так в моменте собрать такое количество машин невозможно.

— На экономических форумах обсуждаются, в том числе, новые методы хозяйствования. Недавно ваша компания анонсировала запуск сервиса подписки на автомобили. Что это такое? Чем это отличается от обычной аренды, скажем, или от программы «Старт», которую мы обсуждали с вами несколько лет назад?

— Мы стараемся всегда быть в авангарде автомобильной индустрии. И сейчас совершенно очевидно, что автоиндустрия меняется. В целом, автобизнес очень консервативен по своей природе. Механизм продаж и приобретения автомобилей, который существует сейчас, последние 50 лет, как минимум, особо сильно не менялся. Но за последние 10 лет сам клиент очень сильно поменялся, потребности поменялись, возможности, особенно в части ИТ, очень сильно поменялись, поэтому ландшафт, в котором существует традиционный автобизнес, поменялся. Соответственно, мы считаем, что автопроизводители должны предлагать новые возможности для клиентов. В противном случае клиент переместится от автопроизводителя к другим сервисам, предоставляющим услуги мобильности. Именно это подвигло нас на очень серьезный шаг: мы уже практически создали сейчас отдельную компанию Hyundai Mobility Lab, инвестировали в нее — это ИТ-компания, стартап, зарегистрированный в «Сколково». И эта компания сейчас полным ходом разрабатывает специальное приложение, которое будет давать нашим клиентам возможность брать автомобили Hyundai по подписке. То есть будущее автоиндустрии будет выглядеть именно как автомобиль as a service. Грубо говоря, мы уверены, что совершенно очевиден тренд превращения автомобиля из товара, каким он является сейчас, в услугу, коей он станет в ближайшее время.

— Я правильно понял, что здесь речь идет не только и не столько о способе коммуникации — многие компании, например, занимаются онлайн-продажами автомобилей, — а именно об изменении формы собственности, пользования?

— Безусловно, современное поколение не хочет владеть. Современное поколение клиентов хочет пользоваться услугой мобильности, услугой транспорта, услугой перемещения. Бум каршеринга, который мы видим в Москве и крупных регионах, тому только лишь свидетельство. Поэтому в нашем случае это не онлайн-продажа. Я достаточно скептически отношусь к онлайн-продажам автомобилей, потому что явного преимущества они не дают, и все-таки автомобиль — серьезная вещь, и, конечно, человек обязательно должен прийти в шоурум, чтобы посмотреть, протестировать, оценить салон, выбрать. Поэтому сделать это полностью digital, в моем представлении, достаточно сомнительно. С другой стороны, сервис, который мы запускаем официально в России с 1 октября, будет давать возможность через онлайн-приложение использовать автомобиль — брать подписку на автомобиль. Это означает не владеть, а пользоваться автомобилем. Это очень большая разница, и мы уверены, что для определенной аудитории, которая уже готова к этому, это будет отличная альтернатива покупке автомобиля.

— Этот сервис касается только моделей Hyundai? Или Genesis тоже?

— На начальном этапе у нас будут четыре автомобиля доступны по подписке — Creta, Tucson, Santa Fe и H-1. А в следующем году мы планируем сделать отдельный проект по подписке для бренда Genesis.

— Предположим, я хочу в течение трех месяцев пользоваться Hyundai Santa Fe, почему я должен обратиться к вам, а не в прокатную контору, где я тоже могу взять эту машину?

— Во-первых, у нас взять существенно проще. Клиент будет использовать онлайн-платформу. Процедура выглядит следующим образом: вы скачиваете приложение, регистрируетесь, проходите скоринг, в случае его успешного прохождения авторизуетесь в системе, после чего получаете доступ ко всем видам услуг по подписке. У нас будет три вида подписки: City — от часа до 24 часов, Country — от дня до 30 дней, Freedom — от месяца до года. Соответственно, в рамках этих тарифных планов, назовем их так, клиент двумя кликами может выбрать, забронировать себе машину и пользоваться ею, как ему будет удобно.

— А какие-то дополнительные расходы? Каско, прохождение ТО — кто за это платит?

— Все включено. Машины будут управляться «Хендэ Мотор СНГ» и с помощью приложения предоставляться клиенту. Обслуживание, страховки, зимняя резина, ее замена — все, что связано с владением автомобилем — все расходы включены в платеж. Человек может совершенно спокойно выбирать разные автомобили в разные периоды. Площадки базирования самого парка — в нашей дилерской сети. С 1 октября это будет 12 дилеров в Москве, а затем мы хотим к концу года расширить сеть до 25 дилеров в Москве. И на следующий год у нас есть план по расширению и покрытию всей страны. У нас 75 городов, я думаю, что в следующий год мы покроем все миллионники этой услугой. И в дальнейшем, в 2021 году, я думаю, около 80% дилерской сети будут иметь функцию Mobility, и клиенты в 60 городах России будут иметь возможность подписки.

— Какая доля машин может быть реализована именно по этой программе? Понятно, что не сразу, предположим, через год? Вы наверняка ставите какие-то задачи.

— Мы рассматриваем сценарий выхода в следующем году на порядка 2-3 тыс. автомобилей. Проект новый, мы запускаем его 1 октября и будем изучать спрос. Я уверен, что спрос будет очень высокий.

— Вы сказали, что изучаете спрос, и в этой связи я хотел бы спросить: как, на ваш взгляд, меняются предпочтения российских покупателей в разных классах машин, какие здесь можно выявить тренды? Я, например, знаю, что в прошлом году подрос сегмент D, так называемый «семейный», как в кроссоверах, так и в седанах.

— Мы видим несколько основных трендов. Конечно, первый — это SUV, кроссоверы начинают если не доминировать, то очень сильно прибавлять. Мы это видим на продажах Creta — спрос постоянно растет; у нас прекрасные продажи по Santa Fe нового поколения, по Tucson. В будущем мы собираемся расширять линейку SUV, в частности, в следующем году планируем запустить Palisade — наш флагманский восьмиместный внедорожник. И это абсолютный тренд, уже более 40% российского рынка — это внедорожники. Вы правы, что D-сегмент, семейный, растет, это факт. Конечно, еще тренд — увеличение доли автоматической трансмиссии. Если лет семь назад менее половины были «автоматы», то сейчас, по нашему бренду если брать, «механика» уже воспринимается достаточно архаично. Даже на Solaris уже процентов 65 — автоматическая коробка передач. Это тоже такой очень важный тренд.

— Можете раскрыть тайну, какие в ближайший год нас ждут запуски и Hyundai, и Genesis на российском рынке?

— Мы сейчас активно готовим к осенне-зимнему сезону целую серию новинок и обновлений внедорожной линейки. Нас ожидает в сентябре обновленная Creta в новых комплектациях с навигацией «Яндекс» — мы впервые интегрировали «Яндекс.Навигатор» в наш автомобиль Creta, и впоследствии мы хотим охватить весь модельный ряд навигационной системой «Яндекс». И мы добавляем новые комплектации по Tucson — мы выводим на российский рынок самую мощную комплектацию с бензиновым двигателем 2,4. У нас появляется флагман модельного ряда Santa Fe с двигателем 3,5 литра. Мы ожидаем, что это тоже расширит предложение по внедорожной линейке. Если говорить про абсолютно новые модели, то в ноябре этого года мы планируем анонсировать запуск нового поколения Sonata. Sonata — это наш флагман пассажирской линейки. Так что до конца года мы ожидаем много новинок. Если говорить про Genesis, то первый внедорожник бренда ожидается в середине следующего года, не раньше.

— На ваши планы каким-то образом будет влиять поддержка государством автомобильного рынка или ее отсутствие?

— Мы рады, что с июля возобновилась господдержка «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», потому что в нашем случае это поддерживает Solaris и в меньшей степени Creta, потому что есть ограничения по цене. Мы считаем, что самый сложный, наверное, сегмент, самый чувствительный к ценам и вообще к экономической ситуации — это именно сегмент Solaris, поэтому господдержка очень кстати. И в объеме продаж, который мы сейчас реализуем, большая доля приходится именно на машины с господдержкой, поэтому мы эту инициативу очень поддерживаем и считаем, что в условиях нестабильного и стагнирующего рынка, коим сейчас является российский, господдержка просто необходима.

— В сентябре, кроме Восточного экономического форума, состоится автосалон во Франкфурте, одна из крупнейших европейских и мировых выставок. Там, что ожидаемо, будет очень много электромобилей, в том числе и на вашем стенде. Насколько эта история сейчас касается России? Известно, что наша страна не готова ни в плане инфраструктуры, ни в плане покупки, потому что электромобили по-прежнему дороги. Что нам ждать от вас в этой сфере?

— Мы анализируем ситуацию с электромобилями. Безусловно, в Европе это тренд. Там это обусловлено, в первую очередь, жестким регулированием относительно выбросов СО2. И мы, как крупнейший мировой автопроизводитель, большое внимание уделяем развитию линейки электро, особенно нацеленной на европейский рынок. Именно поэтому во Франкфурте будут премьеры электромобилей нашего бренда. Но если брать российские реалии, то говорить о какой-то востребованности электромобилей преждевременно, потому что, во-первых, инфраструктура, во-вторых, технологически климатические условия не позволяют в полной мере ощутить выгоды от электромобилей. Кроме того, большие расстояния и самое, наверное, важное — отсутствие господдержки, потому что весь рынок электротранспорта в мире пока держится исключительно на государственных субсидиях и на субсидиях производителей. Даже если мы сейчас будем готовы со стороны Hyundai дать какие-то субсидии и преференции, то со стороны государства этого не будет. Без этих двух составляющих продажи электромобилей вообще не имеют никакого будущего. Поэтому мы присматриваемся к рынку, у нас есть уже модельная линейка электро и есть автомобили на топливных элементах, водородные автомобили, и мы считаем, что именно эта технология, скорее всего, возьмет верх и будет основной в будущем. У нас есть автомобиль Nexo полностью на топливных элементах. Но вместе с тем даже Nexo в российских условиях на данном этапе запускать, наверное, нецелесообразно, поэтому сейчас мы мониторим рынок, и в случае благоприятной конъюнктуры мы, конечно, придем с электромобилями в Россию.