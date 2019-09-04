Устроившего ДТП со «скорой» в Сочи водителя приговорили к исправительным работам

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Суд в Сочи приговорил 37-летнего водителя автомобиля Datsun, устроившего аварию с машиной Скорой медицинской помощи, к 150 часам обязательных работ. Он признан виновным в управлении транспортным средством без прав (ч.2 ст.12.7 КоАП РФ). Кроме того, за несвоевременную оплату штрафов (ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ) мужчина арестован на трое суток.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ДТП случилось 4 сентября около семи часов утра на улице Пластунской в Сочи. Водитель иномарки при развороте с правой полосы налево врезался в «скорую», которая двигалась в попутном направлении со включенными проблесковыми маячками и пациентом в салоне.

В ГУ МВД по краю рассказали, что водитель скорой помощи получил легкий вред здоровью в виде ссадин и ушибов. В ходе проверки сотрудники Госавтоинспекции установили, что виновник аварии три месяца назад был лишен права управления транспортным средством.

Дмитрий Михеенко