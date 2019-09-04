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В Сочи иномарка опрокинула Скорую помощь с пациентом

Авария кареты Скорой медицинской помощи с легковым автомобилем Datsun произошла сегодня, 4 сентября, около семи часов утра на улице Пластунской в Сочи. Как сообщили в ГУ МВД по краю, по предварительным данным, 37-летний мужчина за рулем иномарки при развороте с правой полосы налево врезался в «скорую», которая двигалась в попутном направлении со включенными проблесковыми маячками и пациентом в салоне.

Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал. Как установили сотрудники Госавтоинспекции, предварительный виновник ДТП три месяца назад был лишен автомобильных прав. Проводится проверка.

Василий Хитрых


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