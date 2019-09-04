На муниципальные мандаты в Петербурге больше всего претендуют самовыдвиженцы и «единороссы»

Председатель Горизбиркома Санкт-Петербурга Виктор Миненко отчитался о том, что в городе зарегистрировано 5 тыс. 372 кандидата в муниципальные депутаты.

Всего кандидатами в муниципалы в Петербурге выдвигалось чуть более 7 тыс. человек. Отказы в регистрации получили 1362 из них, а выдвижение 73 граждан было отменено. Кроме того, 211 человек выбыли из предвыборной гонки уже после регистрации.

Господин Миненко также сообщил, что среди зарегистрированных кандидатов — 1678 самовыдвиженцев, 1471 член «Единой России», 436 представителей КПРФ, 505 — от ЛДПР, 409 — от «Яблока», 510 — от «Справедливой России» и 241 кандидатов от Партии Роста.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что глава ЦИК РФ Элла Памфилова анонсировала масштабную реформу муниципальной выборной системы Петербурга из-за многочисленных нарушений.

Олег Дилимбетов