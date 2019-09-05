СДМ-БАНК: КАК МАЛОМУ БИЗНЕСУ ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ФИНАНСОВОГО ПАРТНЕРА

Выбор банка, особенно если речь идет об интересах бизнеса, – задача непростая. От того, с каким банком будет сотрудничать организация, зависит очень многое. И тут важно не ошибиться!

Решая проблему выбора, приходится учитывать большое количество факторов: стоимость и «длину» кредитов, количество банкоматов для обслуживания карт сотрудников, лимит кредитных линий на одного заемщика, историю банка и многое другое.

ФАКТОР ПРЕИМУЩЕСТВА

Широкое распространение получила точка зрения, согласно которой крупные банки с мощной филиальной сетью эффективнее в своей деятельности. В качестве аргументов приводятся экономия от масштаба, больший объем кредитных ресурсов, а также то, что крупным учреждениям легче завоевать новые рынки и удержаться на них. Эти утверждения справедливы лишь отчасти. Ведь чем крупнее банк, тем более бюрократической становится его структура. А это приводит к снижению скорости реагирования на требования клиентов.

«У крупных банков все строго зарегламентировано. И если клиенту необходимо провести ту или иную операцию немного по-другому, чем написано в инструкции, клиент получает отказ, так как в большинстве крупных банков сотрудники не уполномочены и не могут разрешить ситуацию. Там все направлено на обслуживание массы клиентов, конвейер. У нас все иначе, мы с каждым клиентом работаем персонально и, если необходимо, идем навстречу», – рассказывает директор филиала СДМ-Банка в Красноярске Оксана Устюжанина.

Главное преимущество среднего банка заключается в том, что он может работать более гибко и действительно предлагать индивидуальные решения. Персональный подход позволяет избежать, например, такой актуальной для бизнеса проблемы, как блокировка счета. В отличие от крупных кредитных организаций команда СДМ-Банка знает все нюансы бизнеса своих клиентов. И имеет возможность консультировать каждого из них, насколько правильно или нет осуществление той или иной финансовой операции.

«Важен не размер, важно внимание. А оно зависит от отношений межу банком и клиентом. Так, некоторые крупные банки сознательно игнорируют потребности малого и среднего бизнеса, ориентируя свои услуги лишь на крупных игроков. Нас это не устраивает. Поэтому мы около 10 лет назад из очень крупного банка перешли на обслуживание в СДМ-Банк, найдя здесь полное понимание своих потребностей. И ни разу за все это время у нас не было причин усомниться в правильности решения», – рассказывает Наталья Кутузова, руководитель магазина автозапчастей «Восток».

Таким образом, крупные банки привлекают более крупных клиентов, а средний и малый бизнес функционируют в другом, динамичном ритме и поэтому предпочитают банки с индивидуальным подходом.

Стоит отметить, что, по данным «Интерфакс-ЦЭА», СДМ-Банк сегодня уверенно располагается в первой сотне российских банков – на 78-м месте по величине активов из 415 банков, имеющих лицензии ЦБ.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Важнейшим критерием успеха на банковском рынке сегодня является внедрение самых современных и передовых технологий. Например, интернет-эквайринг – сервис, благодаря которому можно оплачивать покупки банковской картой не выходя из дома. Сегодня это – неотъемлемая часть жизни как потребителей, так и бизнеса. Интернет-эквайринг позволяет увеличить объем продаж и расширить клиентскую базу за счет новых платежеспособных покупателей.

По словам Оксаны Устюжаниной, наша задача– сделать жизнь предпринимателей проще. В быстро меняющейся технологической среде предприятиям непросто адаптироваться, и поддержать их – задача СДМ-Банка.

Поэтому в пакет интернет-эквайринга от СДМ-Банка уже входят все необходимые опции. Например, бесплатное подключение без покупки дополнительного оборудования и установки дополнительных приложений. Скорость обработки платежа высокая – на совершение покупки уходит всего пара минут. Подключение к системе занимает не более трех дней, а комиссия невысока – составляет всего 1,9 %. Безопасность платежей обеспечивается благодаря технологии 3D-Secure, позволяющей идентифицировать держателя карты и максимально снизить риск мошенничества. Кроме того, СДМ-Банк круглосуточно осуществляет техническую поддержку своих клиентов.

Отметим, что не все проекты СДМ-Банка напрямую связаны с финансовыми услугами. Так, банк бесплатно предлагает клиентам систему «СДМ-Аналитика» – возможность получать аналитику всех расходов и доходов компании, самостоятельно формировать наглядные отчеты по деятельности компании. Банк регулярно предлагает действующим и потенциальным клиентам участвовать в семинарах и вебинарах, их проводят высококлассные эксперты из разных областей бизнеса.

«Законодательная база, регулирующая предпринимательскую деятельность, требования государства к бизнесу и технологии постоянно меняются. И каждый раз, когда происходят такие изменения, мы предлагаем клиентам получить информацию из первых рук, лично пообщаться и задать вопросы нашим экспертам, чтобы иметь возможность быстро реагировать», – говорит Оксана Устюжанина.

Она призывает малый и средний бизнес не бояться новых возможностей и сервисов, даже если привыкли работать по-другому. Ведь новые технологии – это дополнительные возможности по повышению качества сервиса. А значит, будут способствовать привлечению клиентов.

«ПЛАТ-ФОРМА»: СКОРОСТЬ И ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

Стандартная услуга, которую предоставляют кредитные организации, – инкассация. О чем думает владелец и управляющий бизнеса, когда решает, в каком банке заказать инкассацию? В первую очередь о том, как сэкономить и… одновременно ускорить поступление денег на счет компании. И здесь рынок предлагает различные варианты.

Первый – выбрать инкассаторскую службу с минимальными затратами для вашего бизнеса. Второй – сдавать средства в специальные банкоматы с функцией приема наличных денег. Здесь, правда, важно только учесть один важный нюанс: такие терминалы ставятся, как правило, в больших торговых центрах. А это не всегда удобно при внесении крупных сумм.

Третий вариант – самоинкассация. Например, в СДМ-Банке есть специальные терминалы «Плат-Форма», куда можно вносить наличные. Это позволяет проводить инкассацию в режиме 24/7 в любой точке ведения вашего бизнеса. Когда устройство наполняется, инкассаторы банка забирают кассету с деньгами и вставляют пустую. Все! Это просто и, главное, безопасно для компании клиента.

Преимущества сервиса налицо: установка банкомата в удобном для клиента месте; вам не нужно заполнять сопроводительные документы и формировать инкассаторские сумки. Не забудьте про высокую скорость зачисления денег на расчетный счет: уже через 20 минут после внесения средства доступны для использования. Кроме этого, терминалы «Плат-Форма» многофункциональны и позволяют мгновенно оплатить наличными и банковскими картами многие услуги, включая мобильную связь, IP-телефонию, интернет, телевидение, жилищно-коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и т. д.



Самоинкассация через банкомат «Плат-Форма» СДМ-Банка: – внесение денег в любое время, удобное для компании; – возможность использовать выручку в тот же день; – моментальное SMS-сообщение о зачислении на счет; – сокращение расходов на инкассацию. Вы можете провести самоинкассацию на сумму до 200 тыс. руб. в ближайшем банкомате «Плат-Форма», расположенном на территории России

ИСТОРИЯ НАДЕЖНОСТИ

«У нас от партнерства с СДМ-Банком исключительно положительные эмоции. Причем это касается не только бизнеса, не только нашего старейшего в Красноярске ювелирного магазина, но и личных финансов. Ни в каком другом банке я не встречал такого подхода к клиенту. Здесь я могу и как владелец бизнеса, и как частное лицо прийти в банк и получить консультацию по любому финансовому вопросу и руководителя направления, и управляющего филиала», – говорит Александр Губкин, директор магазина «Кристалл».

Это – типичный отзыв клиента СДМ-Банка, филиал которого работает в Красноярске уже 27 лет. И неудивительно, что основной поток новых клиентов приходит в банк по рекомендациям людей, которые за эти годы успели не только сработаться, но и подружиться с банком.