МТС накрыла телеком-мониторингом красноярскую тайгу

Сервис позволит реагировать на лесные пожары в режиме онлайн

Российский телеком-оператор МТС задействовал свои базовые станции в Красноярском крае для создания системы дистанционного видеомониторинга. Это, в частности, позволит эффективней бороться с лесными пожарами. О том, как работает эта технология, на полях прошедшего в Красноярске Национального лесного форума рассказал директор департамента по работе с корпоративными клиентами и филиала МТС в Красноярском крае Александр Чеглыгбашев.

– Александр, когда МТС заявляет о создании телеком-инфраструктуры для дистанционного мониторинга в Красноярском крае, речь идет об уже действующей технологической платформе? Или этот проект еще в стадии зародыша?

– На данном этапе это уже реально работающая в регионе система мониторинга, созданная нами в течение лета совместно с госучреждением «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов». Сейчас мы говорим только о видеонаблюдении, когда установленные на мачтах базовых станций МТС инфракрасные камеры в круглосуточном режиме мониторят тайгу. И система, анализируя видеокартинку, моментально сообщает о признаках возникновения лесного пожара еще на самом раннем этапе возгорания. Сигнал о ЧС передается в службу защиты леса, МЧС и другие ответственные организации.

– Каков сейчас географический охват системы лесного телеком-мониторинга в крае?

– Видеокамерами оснащены мачтовые сооружения в центральных районах – Емельяновском, Сухобузимском, Большемуртинском и в Железногорске. И на юге – в Минусинском, Ермаковском и Шушенском районах. Базовые станции стоят с интервалом в 20–30 км, и этого достаточно, потому что камеры «видят» лес в радиусе 35 км вокруг себя. В результате место возникновения пожара можно определить с точностью до 150 м. В перспективе системой может быть охвачена вся лесная территория края – это вопрос бюджета и времени.

При развитии проекта, уверен, в нем окажется востребованной не только система видеомониторинга, но и технология автономных датчиков, работающих в самых отдаленных уголках тайги. Это устройства, передающие наиболее важные для экологии параметры окружающей среды: температуру, влажность, концентрацию углекислого газа или даже уровень радиации.

В России уже есть примеры развертывания подобных систем экомониторинга, работающих с использованием технологий интернета вещей. Как оказалось, на практике эта технология дешевле и надежнее прежних, поскольку не требует прокладки линий связи, кабелей питания, досмотра, ежегодной замены элементов питания и так далее. Надо отметить, что использование удаленных автономных устройств позволяет не только собирать данные, но и выдавать обратно на устройства некие управляющие сигналы.

Третий предлагаемый нами технологический блок системы телеком-мониторинга – это предоставление структурам МЧС наших облачных вычислительных мощностей уже в режиме ликвидации ЧС. Включая систему оповещения населения с помощью СМС, голосовой связи или даже видеороликов, а также автодозвона на мобильные телефоны тех абонентов сети, которые находятся в зоне риска.

– Позволят ли эти технические решения, предлагаемые МТС, кардинально переломить ситуацию с лесными пожарами? Все-таки в Красноярском крае расположено 14 % площадей лесного фонда страны, так что проблема имеет государственный масштаб.

– Мы видим, что современные цифровые технологии доказали свою эффективность в самых различных отраслях. Машина делает многие вещи лучше человека, и делает их круглосуточно, с заданным качеством, практически полностью исключая человеческий фактор и любые ошибки. Решения, созданные командой МТС на базе наших технических возможностей, сегодня помогают, например, сформировать эффективный пассажиропоток в транспортной схеме Москвы, потому что мы можем анализировать дневную миграцию абонентов. Эти же принципы помогают безошибочно спланировать крупные градостроительные проекты, туристические маршруты, любые массовые мероприятия, эффективное размещение коммерческих объектов, рекламы и многое другое. Уверен, весь этот опыт работы с BigData и умение прогнозировать жизнедеятельность больших систем позволит существенно повысить эффективность во многих сферах.

– По итогам общения с лесопользователями в рамках прошедшего лесного форума вы увидели, что не только госорганы, но и они сами готовы сегодня к внедрению технологий экомониторинга?

– На мой взгляд, отрасль готова. Во-первых, потому, что есть обязательные требования законодательства по сохранности лесов и учету каждого срубленного дерева. Использование современных технологий позволит обеспечить этот мониторинг проще, быстрее, надежнее и дешевле. Во-вторых, приход новых технологий повлечет за собой и повышение эффективности всей лесной отрасли в целом.