«Фармстандарт» и американская Gilead вложат около $5 млн в локализацию препаратов от гепатита

Американская фармкомпания Gilead расширяет проект по локализации своих препаратов на мощностях «Фармстандарта» Виктора Харитонина. Как сообщили в обеих компаниях, речь идет о производстве готовой лекарственной формы лекарств против гепатита С «Совальди», вторичная упаковка которого уже осуществляется «Фармстандартом», и «Эпклюза». Кроме этого, Gilead намерена начать процесс локализации препаратов против ВИЧ «Генвоя» и «Вемлиди» и «Гарвони» против гепатита В и С соответственно.

Суммарный объем вложений обеих сторон в проект составит около $5 млн, пояснил старший вице-президент Gilead по коммерческим операциям региона EMEA Рудольф Эртль.

Сейчас препараты для лечения гепатита В, С централизованно закупаются Минздравом в рамках постановления правительства №1512. Документ предусматривает закупку препаратов для лечения ВИЧ, туберкулеза и гепатита В, С, ежегодно на эти цели выделяется более 20 млрд руб. Но объем закупок лекарств от гепатита составляет всего около 1 млрд руб. По словам гендиректора «Фармстандарта» Григория Потапова, стороны ведут диалог с регулятором по увеличению финансирования по этому направлению.

Основной объем пациентов с гепатитом приходится на гепатит С. По данным центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково, на конец 2018 года в России 5,8 млн человек инфицированы гепатитом С.

О том, что большинство больных гепатитом С узнают о диагнозе случайно, читайте в публикации “Ъ”.

Мария Котова