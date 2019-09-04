Досрочное голосование в думу Нижнего Новгорода проверят правоохранительные органы

Избирательная комиссия Нижегородской области инициировала проверки досрочного голосования на довыборах в думу Нижнего Новгорода в правоохранительных органах в связи с перекосом результатов по пяти избирательным округам. Напомним, на прошлой неделе по итогам двух дней в 24-м избирательном округе за двое суток досрочно проголосовали 480 нижегородцев, а в 21-м – 589 избирателей. На 21-м округе на кресло в думе претендует кандидат от КПРФ Елена Кузина, против которой развязана активная кампания. В остальных округах на тот момент проголосовали мене 100 человек.

Как сообщила “Ъ-Приволжье” председатель облизбиркома Оксана Кислицына, члены областной и городских комиссий провели собственные проверки, но не выявили фактов подкупа или принуждения избирателей к голосованию и прочих серьезных нарушений. «Сегодня по всем округам досрочно проголосовали 1,78% избирателей. Ситуация находится под контролем. Активное досрочное голосование может быть связано с периодом отпусков, завершением дачного сезона и командировками», — сказала госпожа Кислицына. Она отметила, что участие избирателей в досрочном голосовании постепенно снижается.

Также, по ее словам, на избирательных округах развернута массовая агитация кандидатов, влияющая на волеизъявление граждан. Информации от правоохранительных органов о нарушениях в облизбирком пока не поступало, сообщила Оксана Кислицына. Она рекомендовала партиям привлекать наблюдателей на выборы, отметив, что этим правом политические объединения пользуются недостаточно активно.

Напомним, досрочные выборы длятся 10 дней по 7 сентября включительно. Единый день голосования пройдет 8 сентября.

Владимир Зубарев