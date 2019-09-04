«Кузов у машины удлинен для лучшей аэродинамики»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о первом серийном автомобиле, который смог преодолеть отметку в 300 миль/ч.

Компания Bugatti стала автором нового рекорда скорости для серийных автомобилей, сообщает французский автопроизводитель. Тест-пилот марки Энди Уоллес на полигоне Эра-Лессин в Германии разогнался на модели Chiron до 490,5 км/ч. Машина стала первым серийным автомобилем в мире, который смог преодолеть отметку в 300 миль/ч.

Звучит очень круто, но на самом деле за этим рекордом стоит определенное лукавство, потому что автомобиль, принимавший участие в заезде, был, конечно же, не совсем серийным. Двигатель форсировали, так что на рекордном образце он развивал не 1,5 тыс., а 1,6 тыс. л.с. У машины перенастроена подвеска, удлинен кузов для лучшей аэродинамики, а из салона убрали все лишнее, например, пассажирское сиденье.

Знаете, как мотоциклетные фирмы измеряют разгон и максимальную скорость своих мотоциклов? В бак наливают две мензурки топлива, жокея выбирают габаритами и весом как у ребенка, а сидит он не на сиденье, а буквально распластывается на том самом баке. Очевидно, что никакому раскормленному байкеру со всеми его металлическими заклепками на куртке и полным баком топлива этот рекорд никогда не повторить.

И сама по себе скорость без малого в 500 км/ч никакого практического смысла не имеет. До Питера за полтора часа вы все равно не доедете. И дело тут не в камерах. Airbus 320, на котором вы летите в отпуск, отрывается от земли на скорости 240 км/ч. Из иллюминатора это не кажется быстрым, потому что сидите вы высоко, а рядом с полосой нет ни отбойника, ни каких-либо других крупных предметов. В автомобиле все по-другому. Те, кто разгонялся до 250-и на немецких автобанах, например, знают, что на такой скорости различимой становится лишь узкая полоска асфальта перед капотом, а все что по бокам уже трудно разглядеть. Поэтому большинство производителей мощных, но при этом разумных машин искусственно ограничивают их скорость именно на этой отметке.