В Ленобласти зарегистрированы 4,3 тыс. кандидатов в муниципальные депутаты

В Ленинградской области в настоящее время зарегистрированы на участие в выборах 4355 кандидатов в муниципальные депутаты. Выборы пройдут в 177 муниципалитетах региона, замещаться будут 2062 мандата.

Как заявил вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов, подготовка к выборам проходит штатно. «В ближайшие дни оставшиеся моменты будут сняты в рабочем режиме»,— добавил он.

Во время выборов 8 сентября будут задействованы 18 территориальных, 6 муниципальных избирательных комиссий, 931 участковая избирательная комиссия.

Напомним, что право принять участие в голосовании имеют 1,25 млн жителей региона.