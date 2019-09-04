Власти Удмуртии выделят дополнительные 29,58 млн рублей на празднование 100-летия государственности

Власти Удмуртии направят дополнительные 29,58 млн руб. резервных средств на празднование 100-летия государственности республики. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства региона. Документ подписал премьер Ярослав Семенов.

Обозначенную сумму распределят между минкультом Удмуртии, администрацией главы и правительства, агентством печати и массовых коммуникаций и министерством национальной политики республики. В эти ведомства направят 22,5 млн руб., 4,63 млн руб., 2,17 млн руб. и 278,8 тыс. руб. соответственно.

Напомним, что 2020 год в Удмуртии объявили годом 100-летия государственности республики. В июне 2019 года власти региона распорядились направить на его празднование 52,16 млн руб.