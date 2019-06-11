Удмуртия потратит более 52 млн рублей на празднование столетия государственности

Удмуртия потратит на празднование столетия государственности региона 52,16 млн рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства республики. Документ подписал премьер Ярослав Семенов.

Обозначенную сумму распределят по министерствам и иным ведомствам. Минкульт Удмуртии получит 14 млн руб., минстрой — 15,9 млн руб., минобрнауки — 5,96 млн руб., миннацполитики — 700 тыс. руб., агентство печати и массовых коммуникаций региона — 14,37 млн руб., агенство по охране объектов культурного наследия республики — 925 тыс. руб. Средства направят на строительство и реконструкцию объектов социального значения, инфраструктуры, культурного и исторического значения, открытие юбилейных торжеств, благоустройство памятников и памятных табличек, разработку праздничной символики, освещение в СМИ и т.д.