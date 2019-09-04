Honda e выйдет на рынок с двумя вариантами мотора

Компания Honda назвала технические характеристики серийного электромобиля e, который официально представят на автосалоне во Франкфурте.

На европейском рынке модель появится в двух версиях — со 136- и 154-сильным электромоторами. Независимо от мощности двигателя все Honda e получат батарею на 35,5 кВт/ч, которая обеспечит запас хода до 200 км. Электромобиль будет заднеприводным, а мотор расположат у задней оси.

В оснащение новинки войдет встроенный персональный помощник Honda Personal Assistant, фирменное приложение для смартфона и виртуальный ключ. Детальная информация о комплектация Honda e будет раскрыта после премьеры модели.

Выпуск Honda e начнется в Японии в конце 2019 года, а поставки клиентам в Европе стартуют в начале 2020 года.