В Минтрансе пообещали построить скоростные трассы из Выборга в Севастополь к 2024 году

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что к 2024 году из Выборга в Севастополь можно будет добраться по скоростным автодорогам с не менее чем четырехполосным движением и разделенными встречными потоками. Строительство данных трасс даст толчок развитию внутреннего туризма, отметил господин Дитрих. Об этом сообщает РИА Новости.

Никаких подробностей нового проекта пока не приводится. Также неизвестен предполагаемый объем инвестиций в его реализацию. Глава Минтранса лишь уточнил, что всего в транспортную часть комплексного плана расширения и модернизации магистральной инфраструктуры — «тринадцатого нацпроекта» — включено 690 объектов по всей России.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что 3 сентября для автомобилистов был открыт предпоследний, 7-й участок платной скоростной автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург». На всем протяжении трассу планируется запустить до конца этого года.