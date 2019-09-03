В Ленобласти открыли предпоследний участок трассы М-11 «Москва – Петербург»

Во вторник, 3 сентября, открылось движение на 7-м, предпоследнем участке скоростной платной автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» — с 543-го по 646-й км. Данный участок проходит от Тосно до Мясного Бора.

По словам гендиректора компании ООО «Магистраль двух столиц» Антона Новикова, на новом участке трассы расположено 14 мостов, 25 путепроводов и одна развязка. Автодорога рассчитана на скорость движения 150 км/ч, при этом в настоящий момент разрешенный ГИБДД предел составляет 110 км/ч.

Последний, 8-й участок магистрали — от Тосно до Петербурга — намерены открыть до конца этого года. Об этом сообщил замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что полностью трассу М-11 «Москва – Санкт-Петербург» планируется открыть в октябре.