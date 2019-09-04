«Умное голосование» запасается избирателями

Алексей Навальный представил систему «Умное голосование». Ее смысл заключается в том, что избирателям предлагают имена кандидатов, которых они должны поддержать на выборах 8 сентября. Цель, которую ставил оппозиционер при создании «Умного голосования», — не допустить в законодательные органы выдвиженцев, аффилированных с «Единой Россией». У системы есть как противники, так и сторонники.

Те, кто поддерживает «Умное голосование», говорят, например, что полномочия Мосгордумы все равно ограничены. А если выбрать кандидатов из партий системной оппозиции, есть вероятность, что в будущем они станут принимать более самостоятельные решения. Такое развитие событий действительно возможно, считает профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман. По его словам, для этого избирателям нужно продолжить контролировать избранных депутатов и дальше: «Идея строится на том, что в случае, если у избирателя есть выбор между несколькими альтернативными кандидатами, надо сосредоточиться на том, у которого наибольшие шансы. При голосовании в один тур это наиболее эффективный способ нанести вред властям. Там, где выборы проходят в два тура, скажем, как губернаторские выборы, немножко более простая опция — это голосование за любого кандидата, кроме действующего главы региона. Это не голосование за, а это голосование против. А кого выберут вместо единороссов, которые выдвигаются как самовыдвиженцы, — это не столь важно. Идея того, что должна быть сменяемость власти, стоит выше в иерархии чем то, кто конкретно должен эту власть сменить».

В Фонде борьбы с коррупцией отмечают, что при выборе кандидатов ориентировались на данные соцопросов и собственных электоральных разработок. Но подробностей о методике в ФБК не раскрывают. Это и критикуют противники «Умного голосования». Они также отмечают, что оно лишает избирателей выбора и, в отличие от бойкота, добавляет власти легитимности.

Кроме того, такое голосование вряд ли будет эффективным, говорит первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин: «Обычная эффективная система, которая консолидирует людей. Если есть какое-то одностороннее решение, которое не принимает значительная часть аудитории, то оно ослабляет эффективность. И вот здесь мы видим как раз это: у Навального — свое “умное голосование”, у Гудкова — свой список, у Ходорковского — свое представление о том, что надо делать. И здесь возникает раскол. Какая-то часть может проголосовать таким образом, как укажет Навальный — это будет более радикальная часть, какая-то будет голосовать по-своему. Уже возникает внутренний конфликт, это опять-таки не усиливает оппозицию, тем более, что методика весьма непрозрачна, решения принимаются односторонне. Избиратель, который проголосует вот таким образом, может получить, с одной стороны, неэффективного депутата, с другой стороны, он может получить депутата, который от него будет идейно далек. Ему придется потом думать: “Господи, откуда у меня такой депутат, который выдвигает всякие странные инициативы? Кто же его выбрал?”».

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Систему «Умное голосование» прокомментировали в ЦИКе. Там пообещали проверить, соответствует ли она избирательному законодательству.

Юлия Грицай