Умер выдающийся фэшн-фотограф Питер Линдберг

«С большой скорбью сообщаем, что Питер Линдберг скончался 3 сентября 2019 года в возрасте 74 лет»,— говорится в тексте сообщения в его официальном аккаунте в Instagram.

На счету Линдберга бесчисленные обложки мирового глянца — Vogue, Harper`s Bazaar, Vanity Fair, Rolling Stone и многие другие. Он получил известность благодаря серии снимков супермоделей 1990-х, из-за которых и возник феномен «супермоделей». Это он снял историческую фотографию для британского Vogue, ознаменовавшую новую эру в модельной индустрии, на которой были Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон и Татьяна Патиц.

Питер Линдберг родился в Польше в 1944 году, начал заниматься фотографией в начале 1970-х. После переезда в Париж решил сконцентрироваться на фэшн-фотографии. Линдберг снял также три календаря Pirelli — 1996, 2002 и 2017 годов. Одной из последних его работ, помимо рекламных съемок, стала обложка сентябрьского номера Vogue UK, приглашенным редактором которого выступила Меган Маркл. В объективе фотографа оказались Джейн Фонда, Адвоа Абоа и Сальма Хайек.