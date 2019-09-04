Отгрузка товаров собственного производства в Ижевске за первое полугодие выросла на 8,6%

Объем отгруженных товаров собственного производства и выполненных работ и услуг в Ижевске за первое полугодие 2019 года составил 143,74 млрд руб. Это на 8,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Наибольшую долю в общем объеме отгруженных товаров заняли обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых — 78,9 млрд руб. и 47,5 млрд руб. соответственно. Темпы роста к значениям первого полугодия 2018 года составил 9,8% и 10,4%. Объем отгрузки по «обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха» и «водоснабжению; водоотведению, организации сбора, утилизации отходов, ликвидации загрязнений» составил 15,45 млрд руб. и 1,7 млрд руб. Это на 6,7% меньше и на 1,1% больше прошлогодних значений.

Напомним, что объем отгруженных товаров в Ижевске по итогам первого квартала 2019 года составил 74,99 млрд руб. Это на 20,6% больше значения аналогичного периода 2018 года.