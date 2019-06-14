Объем отгруженных товаров в Ижевске вырос на 20,6% по итогам первого квартала 2019 года

Объем отгруженных товаров в Ижевске по итогам первого квартала 2019 года составил 74,99 млрд руб. Это на 20,6% больше значения аналогичного периода 2018 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Наибольшую долю в общем объеме отгруженных товаров заняли обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых — 41,82 млрд руб. и 23,06 млрд руб. соответственно. Темпы роста к значениям первого квартала 2018 года составил 27,7% и 18,7%. Объем отгрузки по «обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха» и «водоснабжению; водоотведению, организации сбора, утилизации отходов, ликвидации загрязнений» составил 9,27 млрд руб. и 840,5 млн руб., темпы роста — 0,3% и 8,3%.

Напомним, что объем отгруженных товаров и выполненных услуг в Удмуртии за первый квартал 2019 года составил 155,1 млрд руб. Это на 14,4% больше значения аналогичного периода прошлого года.