Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как поменяется стоимость жилой недвижимости после открытия новых станций метро и какие локации будут самыми дорогостоящими.

Транспортная доступность, особенно близость станций метрополитена,— один из ключевых моментов при подборе недвижимости. Также этот фактор влияет на ее стоимость. В ближайшие три-четыре года в Москве готовятся к запуску 38 новых станций подземки, как часто называют метро, хотя часть из них и расположена на поверхности. 16 будут иметь переход на уже существующие платформы. И они, скорее всего, не окажут какого-либо существенного влияния на стоимость квартир на прилегающих территориях. В основном это станции Большой кольцевой линии, за исключением «Лефортово», «Улицы Народного Ополчения», «Зюзино», «Аминьевского шоссе», «Давыдково», «Нагатинского затона», «Кленового бульвара» и «Улицы Новаторов».

Станции «Мневники» и «Карамышевская» в список не попали. Они откроются на территории Мневниковской поймы. Здесь в текущий момент нет большого количества многоквартирного фонда жилья, но после они, вероятно, дадут толчок активному развитию всей территории поймы.

Самое значительное влияние на рынок, по мнению экспертов агентства недвижимости «Азбука Жилья», окажут 20 оставшихся строящихся станций. Они будут введены в эксплуатацию в местах, где прежде веток метро не было вовсе. И динамика стоимости жилья будет зависеть напрямую от расстояния до станции, а также количества реализуемых новостроек в окрестности. В итоге рост цен на первичном жилом рынке ожидается в диапазоне от 2% до 6 %. Наибольшее увеличение стоимости квартир, по мнению брокеров, произойдет в районе открытия станций «Физтех», «Стахановская» и «Потапово», а наименьшее — рядом со станцией «Мамыри».

Стоит отметить, что строящиеся станции метро существенно повлияют и на рынок вторичного жилья в этих локациях. Будет всплеск роста цена, при этом он проявится лишь в течение первых двух-трех месяцев после открытия. В дальнейшем стоимость квартир будет зависеть от тенденций самого жилого рынка.