ФНС осенью получит информацию о счетах россиян в швейцарских банках

Автоматический обмен финансовой информацией между Россией и Швейцарией впервые пройдет осенью, сообщило в докладе правительство Швейцарии (.pdf). Федеральная налоговая служба (ФНС) России получит данные о счетах россиян в швейцарских банках за 2018 год.

Государственный секретариат по международным финансам (SIF) Швейцарии сообщил РБК, что основные сомнения в надежности защиты конфиденциальной информации в России сняты. «В настоящее время нет никаких оснований полагать, что информация может быть использована не для изначальных целей (налогообложения.— “Ъ”), но мы будем внимательно следить за ситуацией»,— говорится в сообщении SIF.

Швейцария выразила готовность обмениваться налоговой информацией с Россией еще в 2017 году. По мнению налоговых консультантов, решение швейцарцев может побудить и другие страны включить ее в списки автоматического обмена данных.

Подробнее получении ФНС новой информации — в материале “Ъ FM” «Швейцария расскажет ФНС о счетах россиян».