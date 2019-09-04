СМИ сообщили о гибели пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25

Пилоты разбившегося в Ставропольском крае самолета Су-25УБ, принадлежащего Минобороны России, погибли, сообщают «Известия» со ссылкой на источник. Официально эта информация не подтверждена.

Ранее в экстренных службах региона сообщили «РИА Новости», что по состоянию на 6:00 среды, 4 сентября, судьба экипажа штурмовика оставалась неизвестной. По словам источника агентства, скорее всего, оба пилота погибли, а тела их находятся в самолете. Он уточнил, что Су-25 «зарыт» в землю наполовину.

Учебный штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Буденновском районе Ставропольского края днем во вторник, 3 сентября. Он упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Сообщалось, что летчики успели катапультироваться.

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По предварительной информации, пилоты выполняли плановый учебно-тренировочный полет и должны были отработать фигуры высшего пилотажа, в том числе так называемую петлю Нестерова.

Подробнее о ЧП читайте в публикации “Ъ” «Штурмовик не вернулся из полета».