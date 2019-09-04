Движение по Фермскому шоссе в Казани ограничат на год из-за строительства БКК

В Казани движение по Фермскому шоссе будет ограничено с 5 сентября этого года по 20 августа 2020-го. Речь идет об участке от дома 11А до пересечения с улицей Тульской. Для движения будут закрыты проезжая часть и тротуар, говорится в сообщении мэрии города.

Ограничение движения связано со строительством транспортной развязки в рамках Большого казанского кольца (БКК), первый этап которого планируют завершить к концу августа следующего года.

Напомним, что первый этап Большого казанского кольца предполагает строительство 800 метров дороги от улицы Булатова до Борисковской, а также путепровод над Фермским шоссе и подземный переход для пешеходов. В рамках второго этапа запланировано строительство участка дороги от улицы Борисковская с выходом на улицу Тихорецкая. Это позволит соединить проспект Победы и улицу Баки Урманче с улицей Магистральная через улицу Тихорецкая.

"Ъ-Казань"