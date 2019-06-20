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Федеральный центр выделил 350 млн рублей на строительство первого этапа Большого Казанского кольца

Татарстан получит 350 млн руб. из федерального бюджета на строительство первого этапа Большого Казанского кольца. Соответствующее соглашение подписали государственное агентство Росавтодор и правительство Татарстана, сообщается на сайте Миндортранса Татарстана.

Такая же сумма выделена из республиканского бюджета по программе дорожных работ на 2019 год.

Первый этап предполагает строительство участка дороги длиной 800 м от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисовская у ЖК «Солнечный город».

Стоимость первого этапа оценивается почти в 2,3 млрд руб. Недостающую сумму на финансирование строительства в Миндортрансе планируют получить в следующем году. Тогда же запланирована сдача объекта.

«Ширина проезжей части составит шесть полос движения по 7,25 м в каждую сторону и разделительной полосой, включающей два трамвайных пути шириной 9,5 м. Ширина тротуара — от 2 до 4,5 м»,— говорится в сообщении ведомства. В состав этого участка также войдет путепровод на пересечении с Фермским шоссе длиной 109,7 м и шириной 35,78 м с четырьмя полосами движения автотранспорта.

“Ъ-Казань”


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