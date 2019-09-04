Городская газета Липецка перед выборами губернатора вышла тиражом в 250 тыс.

Принадлежащая мэрии Липецка еженедельная газета «Первый номер» выпустила тиражом 250 тыс. экземпляров «спецвыпуск», приходящийся на последние дни перед выборами губернатора региона. На печати этого приложения изданию планировалось выделить 2,5 млн руб. дотаций из областного бюджета, что ранее вызвало протест ряда депутатов горсовета из-за «завуалированной агитации за бюджетный счет».

В мэрии “Ъ-Черноземье” поясняли, что спецвыпуски (их всего планируют три) должны быть посвящены «информированию максимального количества липчан о преобразованиях, которые происходят в городе, о развитии территориального общественного самоуправления, программах благоустройства, пилотном проекте развития индивидуального жилищного строительства для многодетных семей».

Фактически же сентябрьский спецвыпуск рассказывает о программе ранее не анонсировавшего некоего «фестиваля творчества и современного искусства "АРТ-день"», который должен пройти в единый день голосования 8 сентября на более «120 площадках по всему городу». В Липецке примерно столько же избирательных участков, если не считать временных, открытых в тюрьмах и больницах.



Не допущенный до выборов из-за не прохождения «муниципального фильтра» независимый кандидат Олег Хомутинников назвал тематику этой газеты «гипнозом и нейролингвистическим программированием». «8 сентября. АРТ-день. Арт — первые буквы фамилии Артамонов (Игорь Артамонов, врио губернатора, кандидат от "Единой России".— “Ъ-Черноземье”). Господин АРТамонов решил загипнотизировать липчан с помощью скрытой рекламы в муниципальной газете»,— написал господин Хомутинников в своем Telegram-канале.

Подробнее о ситуации с выпуском газеты — в материале “Ъ-Черноземье” «Агитация не сыграла "Первым номером"».

Сергей Калашников