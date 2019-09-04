Администрация Ростова пытается отсудить участок у депутата Гордумы

Департамент имущественно-земельных отношений Ростова подал иск к депутату городской Думы Вячеславу Камышному, соответствующая информация есть в картотеке арбитражного суда Ростовской области. Суд принял заявление 2 сентября.

В пресс-службе суда „Ъ-Юг“ рассказали, что предметом иска является земельный участок по ул. Димитрова, общей площадью 600 кв.м, который господин Камышный арендовал у муниципалитета в 2014 году. Теперь ДИЗО требует расторгнуть договор.

«Участок должен был использоваться для создания стоянки для грузовых автомобилей. Однако сейчас там размещена стоянка легковых автомобилей, огороженная забором. Кроме того, арендатор использовал для автостоянки прилегающую к арендованной земле территорию и разместил там пункт охраны», - рассказали в пресс-службе.

ДИЗО требует у господина Камышного вернуть участок муниципалитету, а также демонтировать забор и пункт охраны.

Ранее власти Ростова уже судились с депутатом. В августе этого года арбитражный суд Ростовской области принял решение о сносе двух автосалонов, принадлежащих компании «Юг-Моторс»господина Камышного. Власти Ростова добивались этого с 2012 года, посчитав, что комплекс построен без разрешения. В 2014 году суд отказал чиновникам в сносе объектов, признав их временными сооружениями, а не недвижимостью. В начале этого года компания «Юг-Моторс» сама потребовала признать объекты капитальными. По мнению юристов, компания была вынуждена пойти на это, поскольку не могла зарегистрировать право собственности на автосалоны в ЕГРН.

Дарья Голякова