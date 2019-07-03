В Кировской заново проведут общественные обсуждения о строительстве мусорного полигона

Общественные обсуждения по вопросу строительства экокомплекса в станице Кировской Кагальницкого района будут проведены заново, сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области. Решение было принято по представлению районной прокуратуры.

Также в сообщении сказано, что необходимо заново оценить воздействие экокомплекса по обращению с отходами на окружающую среду. Отмечается, что власти ищут способ перенести строительство на другой участок, сейчас представители инвестора рассматривают предложенные варианты.

Напомним, после митинга жителей станицы Кировской власти решили приостановить строительство «Экокомплекса по обращению с отходами производства и потребления, с объектом размещения отходов 4,5 класса опасности». Сам митинг прошел 25 мая, в нем приняли участие около 400 человек.

Проект «Экокомплекс по обращению с отходами производства и потребления, с объектом размещения отходов 4,5 класса опасности» предполагает строительство на 11 га предприятия по сортировке и переработке отходов с участком для хранения непереработанных отходов, которых будет около 50%. Согласно проекту, комплекс будет расположен сразу за окраиной станицы.

Кристина Федичкина