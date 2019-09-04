Завершено формирование корпуса ледокола «Сибирь»

На Балтийском судостроительном заводе завершены работы по формированию корпуса атомного ледокола «Сибирь» проекта 2222 и создания надстройки.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, в настоящее время на ледоколе ведется монтаж электрооборудования, трубопроводов систем и установка турбогенераторов.

Напомним, что «Сибирь» была заложена в 2015 году. Ледокол планируется сдать в 2021 году.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в настоящий момент на Балтийском заводе в Петербурге строятся три атомных ледокола проекта 22220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Кроме того, в августе АО «Балтийский завод» и ФГУП «Атомфлот» (входит в ГК «Росатом») подписали договор о строительстве еще двух атомных ледоколов по данному проекту.