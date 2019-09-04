Верховный суд РФ утвердил приговор по делу о массовых беспорядках в ИК-6 Копейска

Верховный суд России утвердил приговор Челябинского областного суда от 13 апреля 2018 года по уголовному делу о массовых беспорядках в исправительной колонии №6 Копейска. Приговор вступил законную силу, сообщает пресс-служба облсуда.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с 24 по 26 ноября 2012 года в колонии произошел бунт: заключенные отказались выполнять требования сотрудников администрации, взобрались на крышу здания отрядов и развесили плакаты. По версии следствия и суда, «заключенные, недовольные условиями содержания и законными ограничениями своих прав, не желая соблюдать правила внутреннего распорядка, и пытаясь добиться освобождения руководства колонии от своих должностей, организовали в учреждении массовые беспорядки и участвовали в них». По мнению правозащитников, заключенные устроили акцию протеста против системы вымогательств и пыток, действовавшей к колонии. В 2014 году начальник колонии Денис Механов был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и осужден на 3 года уловного лишения.

По делу о массовых беспорядках суд признал виновными в организации и участии в бунте 17 заключенных. Из них 16 приговорили к реальному лишению свободы на срок от 2 лет 8 месяцев до 5 лет в колониях особого, строгого и общего режима. Одному человеку назначили условное наказание – 3,5 года с испытательным сроком 4 года.