Курорты Краснодарского края с начала года посетило 13,5 млн туристов

С начала 2019 года курорты Краснодарского края посетило 13,5 млн туристов. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По его словам, показательным фактором в притяжении людей на черноморское и азовское побережье, а также на другие курорты региона является отсутствие крупных мировых событий, которые были характерны для предыдущих лет (мундиаль, Олимпиада).

Только в летний период на курорты края приехали 10,5 млн человек. При этом характерно посещения отдыхающими не только прибрежных населенных пунктов, но и мест отдыха в Лабинском, Мостовском и Апшеронском районах предгорья Кавказа.

Отмечается расширение географии полетов в Международные аэропорты Сочи, Анапы и Краснодара. Так, в минувшем году самолеты стали напрямую летать в Краснодарский край из Владикавказа, Воронежа, Саранска, Брянска, Иваново, Калуги и Астрахани.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в 2018 году курорты Краснодарского края приняли более 17 млн туристов. Это на 1 млн человек больше показателя 2017 года и на 800 тыс. человек выше прогнозного показателя.

Василий Хитрых