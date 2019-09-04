«Синдзо Абэ надо все-таки что-то пообещать, обнадежить»

Во Владивостоке открылся Восточный экономический форум. Как обычно, на мероприятии ждут японскую делегацию во главе с премьером Синдзо Абэ. Анонсированы переговоры по перспективам заключения мирного договора. В кулуарах не исключают очередной интриги. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Путин попытается обнадежить Абэ.

В официальном сообщении пресс-службы Кремля японская тема обозначена следующим образом: приедет большая делегация из страны восходящего солнца во главе с премьером Синдзо Абэ. Главная тема переговоров — экономическое сотрудничество. Да, планируется встреча на полях ВЭФ российского президента и японского премьера. Среди прочего будет затронута тема мирного договора.

При этом российская сторона выражает озабоченность, в частности, тем, что после развала соглашения о РСМД в Японии могут появиться американские ракеты — это прямая угроза миру и стабильности в регионе. На простой русский язык это можно перевести так: Абэ в очередной раз предложит заключить мирный договор со всеми вытекающими последствиями. Однако ответ будет такой: или ракеты, или мир. Вы для себя определитесь, с кем вы. Да нет, скажет Абэ, это мы от Ким Чен Ына защищаемся. А в Москве откуда знают? Сегодня — от Кем Чен Ына, завтра — против России пойдете. Предоставьте нам сначала гарантии, что этого не будет, и давайте активней сотрудничать в экономике. Глядишь, к следующему форуму что-нибудь да и сдвинется.

Однако на самом деле не все так просто. Из стран «семерки» Япония наш более или менее близкий партнер. Токио готов сотрудничать, его не очень беспокоят и Крым, и Украина, и Донбасс. Ему нужны союзники в Азии, потому что вокруг очень неспокойное окружение — та же КНДР и агрессивно развивающийся Китай. Поэтому японцы готовы на многое закрыть глаза и стать хорошим партнером России. А инвестиции и технологии нашему Дальнему Востоку не помешают. Владивосток, конечно, хорошеет с каждым форумом, но не так быстро, как хотелось бы. Скажем так, есть над чем поработать. Таким образом, японцы бы очень пригодились, если бы не эти злосчастные острова.

В связи с этим есть угроза, что японским партнерам надоест слушать разговоры вроде «зайдите завтра», и они поставят вопрос ребром: или отдавайте хотя бы два, или забудьте об инвестициях, дружбе и партнерстве. Сколько можно? И это нежелательный сценарий, это мировой изоляцией попахивает.

Индия и Китай — это хорошо, но недостаточно. Все-таки нужен контакт на уровне так называемого просвещенного мира. Поэтому Абэ надо все-таки что-то пообещать, обнадежить.

Вспоминаются и слова министра иностранных дел Сергея Лаврова на молодежном форуме, некие намеки и полутона.

Конечно, прогнозировать возврат островов мало кто возьмется. Однако громкое резонансное заявление просится. Так что интрига есть. Хотя мы и знаем, что обстановка в России неидеальна. Мы своих по-прежнему не бросаем и территориями не торгуем. Остается как-то увязать это с японским партнерством.

Курильская гряда — это очередное перепутье, как бы шанс выйти на другую дорогу. А если бы еще и по Украине договориться, да и выборы сделать у нас более открытыми — и вот она, прекрасная Россия будущего.