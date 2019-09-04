Посольство РФ ответило на слова МИД Болгарии о роли СССР в освобождении Европы

Посольство России в Болгарии прокомментировало заявление болгарского МИДа об открытии в Софии выставки к 75-летию освобождения Восточной Европы. Российское диппредставительство настаивает, что выставка не политическая и только подтверждает, что роль СССР в победе над фашизмом — решающая.

Во вторник, 3 сентября, МИД Болгарии призвал Россию не высказываться в поддержку «сомнительного исторического тезиса» о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма. «Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что Советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, удушающее гражданское сознание, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики, процессов в развитых европейских странах»,— сообщило болгарское дипведомство.

«Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией»,— говорится в сообщении российского диппредставительства. Посольство отметило, что выставка направлена «исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских фондохранилищ», некоторые материалы были недавно рассекречены и «говорят о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы».

Выставка пройдет в Российском культурно-информационном центре в Софии 9 сентября.