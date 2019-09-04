АО «БЭСК» приняло участие в МАКС-2019

Председатель Правления – генеральный директор АО «БЭСК» Дмитрий Шароватов принял участие в конференции «Как управлять ЛЭП при помощи беспилотников?», организованной ООО «Аэромакс», в рамках Международного авиационно-космического салона, прошедшего в городе Жуковском (Московская область).

На прошедшем мероприятии были обсуждены вопросы искусственного интеллекта, беспилотные технологии, GIS Platform, повышение эффективности бизнес-процессов. Регулярный мониторинг воздушных линий электропередачи (ЛЭП) при помощи беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и автоматизированной обработки данных, предоставляемых на геопортале – достаточно новое и перспективное направление.

В своем выступлении Дмитрий Шароватов проанализировал итоги совместной работы по использованию беспилотных летальных аппаратов в рамках заключенного в 2017 году Соглашения о сотрудничестве с целью создания отраслевого решения по мониторингу объектов для компаний из сферы электроэнергетики. Комментируя ход реализации Соглашения на базе объектов инфраструктуры АО «БЭСК», Дмитрий Шароватов отметил достоинства и недостатки практического применения БЛА в электросетевом хозяйстве и ответил на вопросы аудитории.

Как уже отмечалось ранее на МАКСе, Башкирская электросетевая компания нацелена как на разработку и реализацию инновационных решений в энергетике, так и, в том числе, на рецепцию передовых технологий, уже прошедших успешную апробацию в других отраслях, с их последующей адаптацией к применению в электрических сетях. Так, АО «БЭСК» в своей деятельности активно использует IT-технологии в автоматизации бизнес-процессов и производства, осуществило разработку и проводит практическое внедрение концепции Smart grid - «умные сети» в г. Уфе и готово к тиражированию этих решений в энергетической отрасли. Применение инновационных технологий в производственной деятельности и менеджменте позволяет значимо повышать эффективность предприятия.