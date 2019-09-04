Хоккейная «Сибирь» вырвала победу в первом матче сезона

Новосибирский клуб «Сибирь» одержал волевую победу над хабаровским «Амуром» в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счетом 2:1. В составе «Сибири» отличились нападающие Максим Казаков и Юусо Пуустинен. Ворота защищал финн Харри Сятери.

«Сибирь» последние три сезона не может попасть в плей-офф, занимая девятое место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников поставил клубу задачу на текущий сезон — выйти в плей-офф.

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Илья Галагуз