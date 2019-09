Оргкомитет ЧМ-2022 представил эмблему турнира

В Москве прошла презентация официальной эмблемы чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре, сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет турнира. Ее разместили на доме №2 на улице Новый Арбат.

По словам пресс-службы оргкомитета, эмблема воплощает событие, которое «объединяет и охватывает весь мир», «включает поразительные элементы местной арабской культуры» и «отсылки к игре». Само изображение олицетворяет как число восемь (по количеству стадионов, которые будут принимать матчи), так и символ бесконечности. При этом форма эмблемы «вдохновлена традиционной шерстяной шалью».

It's official...here is the FIFA World Cup Qatar 2022™ emblem #seeyouin2022 pic.twitter.com/DuIL51Z9gd