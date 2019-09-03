Быханов сад обрел вторую молодость

Глядя на массовое гуляние липчан вечером понедельника 2 сентября, только с улыбкой можно было вспомнить расхожее мнение, что «понедельник – день тяжелый».



Горожане в почтенных годах чинно совершали променад по аллеям парка. Одобрительно кивали головами при виде двух новых теннисных кортов, где подростки азартно и лихо сражались за победу, игровой площадки для юных водителей самокатов и детских машин с неигрушечными дорожными знаками и разметкой, присаживались на удобные новые скамейки отдохнуть и полюбоваться подсвеченными ландшафтными композициями и притаившимися у гравийных дорожек декоративными оленями. Эмоции юных были более громкими: визжали от страха и восторга малыши, взмывая к небу на качелях или проходя по зыбкой веревочной лестнице, радостно и возбужденно смеялись парни и девушки, вытанцовывая прямо на аллеях под ритмичные звуки джазовой группы Dreams shadow.

Благодаря финансовой поддержке Сбербанка, который на реновацию парка выделил 127 млн руб., появились четыре функциональные зоны, в том числе оздоровления и спорта, семейного отдыха и досуга, тихого отдыха и экологического просвещения. Обновлено более 20 тыс. кв. м. покрытий тротуаров, дорожек и площадок. Полностью заменена система освещения с установкой 250 светильников. В парке установлено свыше 200 малых архитектурных форм. Строители возвели образовательный павильон, сцену, амфитеатр, реконструировали главную и создали дополнительные входные группы. В старинный парк, основанный на базе питомника плодовых и лесопарковых культур известного липецкого садовода Василия Быханова, словно вдохнули вторую жизнь.

Особую энергетику места и времени почувствовали все. Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф, который вместе с врио главы администрации Липецкой области Игорем Артамоновым принял участие в открытии обновленного парка, признался: «Я давно такого удовольствия не получал, спасибо за вечер, который мы провели в этом саду. Здесь потрясающий заряд энергии!». А мэр Липецка Евгения Уваркина, выражая благодарность за такой подарок горожанам Герману Грефу и Игорю Артамонову на торжественной церемонии открытия обновленного Быханова сада, поделилась своим видением: «В этом парке чувствуется огромная энергетика пространства, которая сейчас добавляется энергетикой людей – благодарных и радостных. Хочу сказать, что именно с этого парка началось преобразование нашего прекрасного города, имеющего огромный потенциал».

Бурные овации липчан показали, что они разделяют и эти слова, и этот настрой на позитивные перемены.

Перемен впереди будет много, пообещал землякам врио главы администрации Липецкой области. Многие из них заложены в подписанном в этот же день Меморандуме о сотрудничестве между Сбербанком и Липецкой областью. Отвечая на вопросы журналистов после экскурсии по парку, Герман Греф отметил, что документ носит достаточно конкретный характер. Он касается совершенствования системы управления.

Мы договорились, что Липецкая область станет стартовым полигоном, на котором мы будем отрабатывать свои новые продукты для развития здравоохранения и образования.

Мы много сейчас делаем информационных систем, в том числе на базе искусственного интеллекта. Липецк сегодня подключился к федеральному проекту пилотирования нашей платформы персонифицированного обучения. Будут отрабатываться также новые системы, позволяющие усовершенствовать взаимодействие власти с населением, управления ЖКХ. Мы договорились, что рассмотрим проект модернизации инфраструктуры водо- и теплоснабжения и поработаем над проектом частно-государственного партнерства в строительстве школ», - рассказал глава Сбербанка. Он подчеркнул, что настрой липчан на совместную работу, грамотная энергичная команда, подобранная врио главы администрации Липецкой области Игорем Артамоновым и мэром Липецка Евгенией Уваркиной, убеждают в большом потенциале развития области и вызывают желание «помогать и поддерживать хорошие начинания. Мы хотим видеть таким, как этот парк, весь Липецк, и я уверен, что он преобразится очень быстро».

Игорь Артамонов, поблагодарив Германа Грефа за поддержку в целом и за реновацию Быханова сада в частности, сказал, что обновленный парк уникален не только для Липецка, но и для всего Центрального Черноземья. Следующим шагом по улучшению городской среды станет реновация парка Победы. Он подчеркнул, что большие перемены в жизни области будут связаны с использованием наработок мирового уровня, которые есть у Сбербанка. «И для нас еще очень важно сотрудничество по строительству школ, потребность в которых высока. Благодаря сотрудничеству мы надеемся заложить сразу несколько школ. Пока идет переговорный процесс».

По завершении общения с журналистами, когда камеры и микрофоны были уже выключены, Герман Греф не стал сдерживать эмоции: «Сегодня у меня и всей большой команды Сбербанка, которая прилетела в Липецк, сложилось очень светлое чувство. Мы познакомились с замечательной командой руководства области и города. Я потрясен мэром Липецка – это потрясающе неравнодушный человек! Пока мы ехали в машине до парка, она мне показала десяток проектов, которые вместе с Игорем Георгиевичем планирует реализовать здесь в ближайшие несколько лет. Мы поняли, что этой команде многое по плечу».

Делегация Сбербанка заторопилась на самолет – их ждал путь в Иркутск, а удивительный вечер под сенью реликтовых пород деревьев и паркового пространства, обустроенного по европейским стандартам с русской душой и фантазией, продолжился. И как-то очень гармонично на настроение людей – радостное и возвышенное - легло выступление известной группы Михаила Турецкого «Soprano». И это стало тоже утонченным и дорогим подарком для липчан.